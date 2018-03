Vīrieši stāsta par brīdi, kad sapratuši, ka mīļotā ir «īstā un vienīgā»

«Tas bija mans pēdējais gads augstskolā, mums nesen bija sākušās attiecības, bet atradāmies ļoti tālu viens no otra. Es parasti neslimoju, tomēr gadījās kaut ko «noķert» un nācās vairākas dienas palikt gultā. Sapratu, ka viņa ir īstā, kad pārsteidza mani, atbraucot no savas pilsētas (vairākus simtus kilometru), lai man palīdzētu tikt pie veselības. Viņa to darīja, zinot, ka jāceļas četros no rīta, lai brauktu atpakaļ uz darbu. Un viņa vēl aizvien plati smaidīja,» - Braiens.

«Mūsu otrajā randiņā kino seansa laikā viņa apēda tonnu konfekšu un popkorna, pēc tam vakariņās to visu papildināja ar Austrumu virtuves sautējumu un vīnu. Lieki teikt, ka viņas vēders to neizturēja. Braucot ar taksometru mājās, viņa atsprādzēja savu drošības siksnu un ielika galvu man klēpī (pat nejautājot). Es viņai pamasēju nedaudz vēderu un glāstīju galvu, lai kaut nedaudz atvieglotu šo situāciju. Mēs brīdi pat kopīgi padungojām kādu dziesmu. Tajā bija kaut kas uzjautrinošs un jauks,» - Džons.

«Mēs tobrīd vēl gājām vidusskolā, un viņa man piedāvāja palīdzēt sagatavoties vienam no pēdējiem eksāmeniem. Bijām labi draugi jau vairākus gadus, bet tajā dienā sapratu, ka eksāmens man ir mazsvarīgs, es vienkārši gribēju būt viņas tuvumā. Kad viņa gatavojās doties prom, es pieliecos un viņu noskūpstīju, un kopš tā brīža esam kopā. Tas bija pirms 13 gadiem,» - Nātans.

«Biju apmācībās armijā. Nebiju gulējis divas dienas, biju izmircis līdz kauliem un līdz padusēm dubļos. Tonakt biju sardzē, stāvēju un domāju par to, kas manu dzīvi varētu padarīt labāku. Sapratu, ka, par spīti tam, ka bieži esmu prom no mājām, katru reizi, kad esmu tur, gribēju būt ar viņu. Bijām kopā jau trīs gadus, un izlēmu, ka gribu precēties nekavējoties. Šobrīd esam precējušies jau piecus gadus,» - Džeimss.

«Es zināju, ka viņa ir īstā, brīdī, kad skatījāmies, kā mūsu koledžu konkurējošās futbola komandas spēlēja viena pret otu, bet mēs joprojām spējām labi pavadīt laiku,» - Abners.

«Februārī gājām pārgājienā gar ezeru. Es paslīdēju un krītot paķēru līdzi arī viņu. Smejoties iekritām sniegā. Zinu, tas izklausās dikti saldi, bet tās tiešām ir lieliskas atmiņas. Tā bija pirmā reize, kad pateicu, ka mīlu viņu,» - Džastins.

«Kādu dienu man sākās spēcīgas sāpes sānā, nospriedu, ka gan jau izturēšu. Bet viņa mani aizveda uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, un izrādījās, ka man ir milzīgs nierakmens. Viņa bija blakus, kad veicu visas pārbaudes, pēc tam palīdzēja nokļūt mājās. Tā bija viena no sāpīgākajām pieredzēm manā dzīvē. Atceros, ka nodomāju – ko gan bez viņas darītu?» Eds.

«Mēs tikāmies apmēram mēnesi, kad sekoja vakariņas ar maniem labākajiem draugiem. Lielākā daļa no viņiem dzīvo ārpus pilsētas, tāpēc viņai šī bija lieliska iespēja satikt viņus visus vienlaikus. Draugi manu meiteni pamatīgi pārbaudīja, bet, kad redzēju, cik ļoti viņa viņiem ir iepatikusies un otrādi, tad sapratu, ka viņa ir īstā,» - Bobs.

«Bijām nesen sākuši tikties, kad viņa pārcēlās studēt uz Parīzi. Biju spējīgs domāt tikai par viņu, kaut arī mūs šķīra puse pasaules. Es mainīju savus dzīves plānus, lai būtu tuvāk viņai, jo sapratu, ka dzīve ar viņu ir vienīgais piedzīvojums, kas man vajadzīgs,» - Dilans