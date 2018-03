Lūk, kā vecāki un bērni ar neparastu izdomu atbrīvojas no piena zobiem

Ikviens, kura ģimenē aug bērns, būs saskāries ar laiku, kad piena zobus nomaina kaula zobi, un ar bērna bailēm vai satraukumu no kustīgā zoba atbrīvoties. Tomēr, kas jādara, tas jādara! Skrienot, lecot, šaujot vai lidinot, bet vecāku un bērnu izdomai, kā atvieglot šo procesu, nav robežu. Internetā plašu popularitāti iemantojis video, kurā bērni gan veiksmīgi, gan neveikli, bet tomēr ar smiekliem, atbrīvojušies no saviem piena zobiem.

Iespējams kāds no redzētajiem veidiem būs noderīgs, lai bez sāpēm atbrīvotos no piena zoba un vieglu sirdi to nodotu zobu fejai.