Sieviešu bieds - matiņi uz virslūpas: kā no tiem atbrīvoties?

Maz būs to sieviešu, kuras priecāsies par matiņu «birzi», kas izaugusi uz virslūpas un ar lepnumu to izrādīs apkārtējiem. Lielākā daļa tomēr pie iespējas cenšas no tiem atbrīvoties, katra gan sev pieņemamā un zināmā veidā. Bet, ja esi vēl tikai ceļā uz to, lai likvidētu lieko apmatojumu uz sejas, tad tev noderēs daži Lāzerplastikas klīnikas dermatoloģes Annas Bērziņas padomi, kurus viņa sniegusi žurnālam «100 labi padomi».