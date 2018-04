Bejonsē meita paceļ latiņu augstāk: savs stilists un apģērbu pircējs

Kad esi vienu no ietekmīgāko mūzikas smagsvaru pēcnācējiem, tad nav šaubu, ka tev jāizskatās atbilstoši. Bet hip hop dziedātāja Jay-Z un R&B zvaigznes Bejonsē sešgadīgā meita Blū Aivija šķiet ir spērusi dažus soļus tālāk, nekā to varētu gaidīt, jo viņai ir savs stilists un personīgais apģērbu pircējs, ziņo thetalko.com.

Kā ziņoja žurnāls Women's Wear Daily, viens no Bejonsē menedžmenta darbiniekiem A. Mendezs ir izvēlējies dažus no populārākajiem Blū Aivijas ietērpiem. Viens no pamanāmākajiem tērpiem bija redzams šī gada Grammy balvas pasniegšanas ceremonijā – baltais smokinga bikškostīms, kā arī baltā kleita, kas Blū Aivijai bija mugurā sava tēva mūzikas klipā Family Feud.

Bija arī kāda mirdzoša zelta krāsas kleita un galvasrota, kas tika saskaņota ar Blū Aivijas mātes kleitu, apmeklējot kādu ikgadējo modes mākslas pasākumu Wearable Art Gala.

Bet, pirms nospriedīsi, ka meitene ir nekas vairāk, kā tikai maza modes dāma, tev jāzina, ka viņa ir uzsākusi arī savu mūzikas karjeru – viņas «frīstaila» reps ir dzirdams Jay-Z pēdējā mūzikas albumā «4:44.»