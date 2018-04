Zināms britu karaliskā bēbja vārds!

Bukmeikeru prognozes ir bijušas pareizas attiecībā uz vienu vārdu – Artūrs.

Karaliskā pāra dēls pasaulē nāca 23. aprīlī plkst. 13.01 pēc Latvijas laika. Mazuļa svars piedzimšanas brīdī bija 3800 g. Pēc oficiālā vārda paziņošanas ir zināms arī bērna tituls - Viņa Karaliskā Augstība Kembridžas princis Luiss.

Princis Viljamss un Kembridžas hercogiene Keita ir vecāki Džordžam (4) un Šarlotei (2).

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge.