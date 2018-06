Centrāltirgu iekaro zemenes! Vai visiem ir pa kabatai?

Nekādi vairs nevaram sūdzēties par vasaras, saules un zemeņu trūkumu. Arī Rīgas Centrāltirgus nu jau pilns kārdinošo ogu - šķirnes dažnedažādas, garša - no saldenas līdz skābi sīvai, tātad ikviena gaumei un garšas kārpiņām piemeklējamas. Nākušas gan no vietējiem dārziem, gan arī ceļojušas no Polijas laukiem. Arī cenu amplitūda diezgan liela, sākot no 1,6 EUR par kilogramu līdz pat 3,5 EUR. Vai esi pabijis tirgū un savas iecienītākās ogas jau atradis?