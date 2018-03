Trīs jaunas zināmas ģimenes atklāj savus īpašos svētku svinēšanas paradumus. Iedvesmojies!

Es ļoti gaidu Ziemassvētkus! Nu ļoti, ļoti. Ziemassvētkiem parasti līdzi nāk vezums miera, siltas murdoņas un, pats galvenais - kopābūšana. Ā un jā, dāvanām jau arī nav ne vainas un esmu jau iepriekš teikusi, ka man vienas no mīļākajām dāvanām ir tādas, kas rada vai saglabā atmiņas un viens no formātiem, kā to izdarīt, ir ar taustāmu bilžu palīdzību. Lai arī Tu vari iekapsulēt siltas atmiņas un kādam tās uzdāvināt, es kopā ar @myprint.riga visa decembra garumā dāvinam maniem sekotājiem 20% atlaidi pasūtījumiem no @myprint.riga ! Lai to saņemtu, pie pirkuma ievadi kodu "DAVINATPRIEKS" un atlaide būs Tava. ❤ Lai silts svētku gaidīšanas laiks! P.S. Šī bilde ir no pagājušā gada, kad mēs ar Otomāru pirmo reizi kopā cepām piparkūkas. Toreiz visi sastrīdējāmies kādas piecsimts reizes, bet tagad esmu laimīga, ka šo pieredzi iemūžinājām bildēs, jo otras tieši tādas vairs nebūs nekad. Iemūžiniet īpašos mirkļus arī Jūs. Tas ir ļoti svarīgi! ❤ 📸 @vtimrots

A post shared by Paula Roze (@mrs.paularoze) on Dec 4, 2017 at 6:00am PST