Visi kopā! Sirsnīgākie pašmāju slavenību ģimenes foto Ziemassvētkos

Vislielākā svētība šajos svētkos ir būt kopā! Mīļus un gaišus Ziemassvētkus! The greatest blessing on this holiday is to be together! Merry Christmas! #familytime #home #christmastime #marrychristmas

A post shared by Samanta Tīna Poljakova (@samantatina) on Dec 25, 2017 at 3:34am PST