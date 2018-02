Izdegšana – vai tiešām māmiņu ikdiena?

«Man šķita, ka es esmu ļoti stipra, es turos, es visu varu, visu kontrolēju un visu pārvaldu. Un tad vienkārši bija tāda bedre, kad sapratu – es neko nevaru, esmu pārgurusi, manis nav,» atceras Kristīne.

Vaicāta par to, kādi tad ir «izdegšanas» signāli, psiholoģe un psihoterapeite Diāna Zande min nevēlēšanos iet uz darbu, domas par darba vietas maiņu, piepildījuma trūkumu. Skaidrs, ka šādas sajūtas ik pa laikam iezogas galvā katrai no mums, taču uzmanība jāpievērš brīdī, ja iztukšotības sajūta ir ieilgusi un nekādi neizdodas to piepildīt. Tāpat par izdegšanu liecina emocionālās svārstības: «Kļūstam kašķīgākas, uzvilktākas. Un tās lietas, ar kurām iepriekš tikām galā, kļūst grūti izdarāmas. Kā arī sākam sevi par to vainot. Esam kā tukšs trauks, kuram nekā vairs nav ko dot,» tā Diāna. Taču situāciju krietni sarežģī sabiedrības un apkārtējo «spiediens» – Dod, tu taču esi mamma! Dod – tu taču esi sieva! Dod – tavam vīram vajag tavas mīlestības enerģiju! «Taču ko var iedot no tukša trauka?» retoriski vaicā Diāna.

Kā cīnīties ar «izdegšanu»? Kristīne Virsnīte iesaka būt atklātām un godīgām ar saviem tuvajiem un mīļajiem: ««Stāsti, kā tu patiesībā jūties. Un ja tu kaut ko nevari, tā arī pasaki. Iemācies pateikt «nē», nevis vienmēr – «jā», esmu visam gatava!» Arī Diāna Zande iesaka nebaidīties un lūgt atbalstu citiem. «Varbūt tikai dažreiz paņemot auklīti vai reizi mēnesī pieaicinot kādu, kas var sniegt atbalstu par samaksu – nu kaut vai uzkopt māju, iespējams, dabūsim tieši to atpūtas un atjaunošanās daudzumu, kas ir nepieciešams. Tāpat eksperte aicina neaizmirst par sevi un rūpēties arī par savu fizisko labsajūtu.