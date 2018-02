Keita Vinsleta un Di Kaprio izglābj jaunas māmiņas dzīvību

Jaunai 29 gadus vecai sievietei Gemmai Nutalai no Lankašīras, Anglijā tika atklāts agresīvas formas olnīcu vēzis brīdī, kad viņa bija bērniņa gaidībās. Ārsti Gemmai prognozēja vien sešus mēnešus, ko dzīvot, tāpēc steidzami bija nepieciešami līdzekļi, lai ārstētos. To piesaistē iesaistījās Keita Vinsleta un Leonardo di Kaprio, un, pateicoties tam, Gema Nutala ir izārstējusie no vēža, ziņo dailymail.co.uk.