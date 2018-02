Narkotikas, alkohols, iekaustīšana: slavenību bērni, kas pārkāpuši likumu

Reti kuram slavenību bērnam izdodas piedzīvot vienkāršu un mierīgu bērnību. Lielāko daļu no viņiem jau kopš dzimšanas ieskauj nauda, slava un uzmanība. Diemžēl, bieži tas nāk par sliktu un ir cēlonis jauniešu visatļautībai un likuma pārkāpšanai, ziņo ranker.com. Par nelaimi, arī daļa no slavenajiem vecākiem nav kļuvuši par paraugu saviem bērniem, kas nozīmē, ka patiess ir teiciens - ābols no ābeles tālu nekrīt. Apkopojām dažus slavenību bērnus, kuriem nācies «saķerties» ar likumu.