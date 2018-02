Uģis Kuģis: Nav tāds vārds - civillaulība, bet ir piegulētājs

Uģis sniedza interviju žurnālam «Ieva» , kurā atklāja, kāds ir pamatojums tam, kāpēc mūsdienu sievietēm un vīriešiem savas attiecības vajadzētu balstīt tik senā uzskatu sistēmā – vēdās.

Uģis atklāj, ka viņš seko sava garīgā skolotāja norādījumiem palikt Latvijā.

Jautāts par to, no kādas ģimenes viņš nāk, Uģis saka, ka no fantastiskas. Māte ir bijusi viena no viņa garīgajiem skolotājiem, kas parādījusi kāda ir sieviete, kas sevi uztic vīrietim. Sieviete, kas daudz ko spēj, bet vienmēr paliek zem vīrieša. Otra Uģa garīgā skolotāja ir bijusi vecmāmiņa, kura mācījusi ieklausīties cilvēkos.

Runājot par laiku, kad pievērsies reliģijai, Uģis stāsta, ka jaunībā bieži lietojis alkoholu, tomēr tas radījis vilšanos, jo atbildes nekādas tas nesniedza. Arī mācības filozofijas fakultātē lielāku skaidrību nedeva. Citādu dzīvi viņam parādīja krišnaītu kustība, kurai bija skaidrs redzējums un atbildes. Uģis septiņus gadus pavadīja klosterī. Tur viņš mācījās tikt vaļā no viltus egoisma, tur kalpošana citiem ir rādītājs. Tas nozīmē, ka tu citus uzskati par labākiem, nekā esi tu pats.

Jautāts par sieviešu un vīriešu attiecību galvenajām idejām, ko viņš vēlas nodot citiem, Uģis atbild: «Vīrietim un sievietei ir jābūt sapratnei par to, kāpēc viņi abi vispār ir kopā. Nevajag balstīt attiecības uz seksuālo enerģiju vai uz to, ka ir izdevīgi būt kopā. Laimes avots ir Dievs.»

«Šodien paskatoties sociālajos tīklos publicētās bildes, var secināt, ka mums ir plikadīdu kultūra.

Ja vīrietis ļauj sievai vai meitai ielikt puspliku bildi, tas nozīmē, ka viņš nav klātesošs.

Savukārt sievietēm šodien nereti pat nav kauna, ka viņas staigā apkārt nepiesegušās. Viņām bieži šķiet, ka vienīgais, ko vajag vīrietim, ir gaļas gabals. Ja sieviete neko citu vīrietim nerāda, viņš neko citu arī neierauga. «

Savukārt runājot par seksu, vīrietis uzsver, ka tam jānotiek atbildīgi. Tas ir kļuvis par galveno attiecībās, kaut gan tam tā nevajadzētu būt. Uģis atklāj – jo retāk pārim ir sekss, jo interesantākas attiecības.

«Kad vīrietim nav seksa, kāds viņā ir spēks! Kad vīrietim ir sekss, viņš kļūst miegains.»

Pēc viņa teiktā, cilvēki nenovērtē seksuālo enerģiju, tās degradējošo ietekmi ģimenē. «Sievietei vīrieša klātbūtnē nekad nevajadzētu būt kailai. Tikai brīdī, kad tiek ieņemts bērns.»

Stāstot par mūsdienu sievietes un vīrieša attiecību modeli – dzīvojot kopā bez laulības saitēm, Uģis saka: «Nav tāds vārds - civillaulība, bet ir piegulētājs. Civillaulību izdomāja vīrietis, lai viņam nebūtu jāuzņemas atbildība par sievieti, lai viņu varētu izmantot. Bet sieviete ļoti nedroši jūtas blakus vīrietim, kurš nav uzņēmies atbildību.» Uģis stāsta, ka sapratni par to, kādam jābūt vīrietim, sievietei rada tēvs, rūpējoties par viņu līdz brīdim, kamēr iziet pie vīra. Līdz ar apprecēšanos atbildību par sievieti un finansiālo nodrošinājumu uzņemas vīrs. «Bet meitām šodien nav tēvu! « Nav parauga un stipra pleca, kas būtu devis patvērumu, tamdēļ tik daudz arī vientuļo māšu.

Runājot par tēmu - sieviete, strādāšana un naudas pelnīšana, Uģis balstās vēdās teiktajā – sievietei ir citi pienākumi – būt skaistai un atbalstošai, iedvesmot vīrieti un palīdzēt viņam sasniegt augstākus mērķus. Līdz ko sieviete sāk strādāt, tā tiek atņemts laiks ģimenei. Savukārt vīrietim ir jānodrošina šī iespēja, ka sieviete var būt mājās, audzināt bērnus.

