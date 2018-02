Ābols no ābeles tālu nekrīt! To droši var teikt arī par Holivudas zvaigžņu talantīgajiem bērniem, kas gājuši savu vecāku pēdās. No Džona Voita meitas Andželīnas Džolijas līdz Billijam Rejam Sairusam un viņa meitai Mailijai Sairusai - šīs slavenās ģimenes ir nodevušas savu talantu no paaudzes paaudzē, ziņo hollywoodreporter.com.