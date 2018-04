Visa uzmanība karaliskajiem puišiem: kā izauguši Viljams un Harijs?

Britu karaliskā ģimene vienmēr ir bijusi visas pasaules uzmanības centrā, bet pēdējā gada laikā tās popularitāte ir krietni pieaugusi. Tas pateicoties britu karaliskajiem puišiem – princim Viljamam un princim Harijam – prinča Čārlza un princeses Diānas dēliem. Vecākajam no viņiem aprīlī gaidāms jau trešais ģimenes pieaugums, bet jaunākais šā gada maijā iestūrēs laulības ostā. Lai arī visu laiku dzīvot kā «uz paplātes» ir gaužām grūti, kā arī dzīves laikā brāļiem ir nācies šķirties no mīļotās mammas, savu patiesumu un pozitīvo skatījumu pret dzīvi viņi nav zaudējuši. Piedāvājam apskatīt, kā gadu gaitā britu prinči no zīdaiņiem izauguši par kārtīgiem vīriešiem.