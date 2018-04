Pielabini Dzelteno Suni! Saules, citrona un smilšu toņu iekļaušana interjerā

No vienas puses, dzeltenai krāsai piemīt virkne labu īpašību – tā vairo optimismu un enerģiju, rada pacilājošu noskaņojumu un veicina darba ražību. Košas krāsas interjerā liecina arī par īpašnieka neordināro gaumi un drosmi spēlēties ar akcentiem. Tomēr no otras puses, lieks raibums dezorganizē, nogurdina un citreiz pat balansē uz bezgaumības robežas. Tik duāls raksturojums ir izskaidrojams ar to, ka dzeltenā krāsa ir aktīva (turklāt visspilgtākā no krāsu apļa), tāpēc dizaineri to uzskata par vienu no sarežģītākajām, ko iekļaut interjerā.

Likumsakarīgi, dzeltenās krāsas izmantošana interjerā drīzāk ir izņēmums nekā likums. Ja vēlies pārkāpt standartus un ielaist mājoklī spilgtas saules un košu citronu toņu raisītās pozitīvās emocijas, dari to prasmīgi.

Ir trīs galvenie principi dzeltenās krāsas iekļaušanai interjerā: izvēlies to piemērotām telpām, dari to dozēti un saskaņo ar citām krāsām.

1. Drosmīgajai krāsai piemērotās telpas

Dzeltenās krāsas īpašības jau pasaka priekšā, kur to vislabāk izmantot. Balstoties uz šīs spilgtās krāsas uzmundrinošām spējām, tā jāizvēlas aktīvām telpām. Novērots, ka dzeltenais tonis veicina apetīti, tāpēc tas pat ieteicams virtuves un ēdamistabas noformējumā. Tāpat dzelteno krāsu iesaka integrēt birojos un darba kabinetos, jo tā paaugstina darba spējas, stimulē smadzeņu darbību un veicina jaunas informācijas uzņemšanu. Dzeltenās krāsas izmantošana pieļaujama arī vannas istabā ikrīta mundruma un enerģijas devas saņemšanai.

Savukārt guļamistaba un bērnu istaba ir tabu telpas. Tajās dzelteno krāsu nav ieteicams iekļaut, jo tā atpūtas un miega vietā tikai veicinās uzbudināmību. Pasīvās telpās dizaineri dzelteno krāsu iesaka lietot tikai aksesuāros, kurus iespējams paslēpt.

Ņem vērā, ka dzeltenā krāsa ietekmē siltuma izjūtas arī fiziskā līmenī. Proti, telpās ar vienādu gaisa temperatūru, bet dažādu krāsu sienām, piemēram, bēšu un dzeltenu, pēdējā liksies siltāka. Tā kā dzeltenie toņi gandrīz vai absorbē drūmumu, tie būs iederīgi tumšās un aukstās telpās. Un pretēji – tie ļoti uzmanīgi jāizmanto saules apgaismotās telpās.

2. Dzeltenums pareizās devās

Dzeltenā krāsa ir dominējoša, un ar to nedrīkst pārspīlēt. Izvēloties interjerā iekļaut dzeltenos toņus, vienmēr paturi prātā - labāk mazāk nekā vairāk. Lielos apjomos dzeltenā krāsa spēj radīt nospiedošu sajūtu un aizkaitinājumu, tāpēc dizaineri to neiesaka izvēlēties horizontālām virsmām, kā, piemēram, grīdai, griestiem un flīzējumiem.

Uz dzeltenās krāsas toņa izvēli var attiecināt universālo likumu – jo lielāks laukums, jo gaišākam tam jābūt. Un otrādi – jo mazāks laukums, jo spilgtāks tonis.

Dzeltens dīvāns vai aizkari būs pietiekami spilgts akcents, lai nevajadzētu domāt par vēl citiem telpas dekoratīvajiem elementiem. Izvēlies vienu iespaidīgu dzeltenu akcentu un apstājies pie tā, iesaka profesionāļi.

3. Dzeltenās krāsas labākie draugi

Lai dzeltenā krāsa nekļūtu pārāk uzbāzīga, to vēlams līdzsvarot. Vislabākie dzeltenās krāsas draugi ir pelēks, melns un balts.

Dzeltens apvienojumā ar baltu vizuāli paplašina telpu, piešķirot tai vieglumu un gaisīgumu. Tāpat balts veiksmīgi neitralizē dzelteno toņu pārmērīgumu. Melna krāsa izceļ dzeltenā toņa dziļumu, savukārt pelēkā ir krāsa – hameleons, kas izcili pielāgojas citām krāsām un maina savas nokrāsas atkarībā no tām. Modernos interjeros novērots, ka dzeltenā krāsu gamma izcili kontrastē ar kopumā dominējošo pelēko toņu paleti. Īpaši gaumīgi tā izskatās savienojumā ar melnbaltu rakstu aksesuāriem.

