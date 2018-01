Kā mājas apstākļos pareizi izmazgāt dūnu jaku?

Dūnu jakas ziemas laikā lieliski pasargā no aukstuma, tomēr arī šāds apģērbs laika gaitā kļūst netīrs - tas ir jāizmazgā! Ne vienmēr dūnu jaku nepieciešams nest uz tīrītavu, to var mazgāt arī mājas apstākļos, tomēr jāņem vērā daži padomi, lai nesabojātu dūnas.

Dūnu jaku mazgāšana

Nereti cilvēki baidās dūnu jakas mazgāt veļas mašīnā, jo domā, ka šādā veidā tās tiks sabojātas, tomēr, lai tā nenotiktu, vienkārši jāzina, kā to darīt pareizi. Lai spalvas nesāktu plīst, dūnu jaku nevajadzētu mazgāt biežāk kā divas reizes gadā. Pirms jakas ievietošanas veļas mazgājamā mašīnā atveriet visus rāvējslēdzējus un nostipriniet visas spiedpogas un pogas. Jaka jāizgriež uz kreiso pusi, un tikai tad to var ievietot veļas mašīnā.

Dūnu jaka maigā režīma jāmazgā aukstā ūdenī ar nelielu daudzumu veļas mazgājamā līdzekļa. Pēc tam jāpārliecinās, ka jaka tiek kārtīgi izskalota, vēsta «livestrong.com».

Dūnu jakas žāvēšana bez veļas žāvētāja

Dūnu jakas ieteicams žāvēt veļas žāvētājā, tomēr, ja mājās tāda nav, jārēķinās, ka žāvēšana būs ilgāka un sarežģītāka, taču ne neiespējama. Pēc dūnu jakas izmazgāšanas to ieteicams kārtīgi sakratīt. Lieciet jaku uz pakaramā, bet pēc apmēram stundas atkal kārtīgi sakratiet un apgrieziet žāvēties «kājām gaisā». Procesu ieteicams atkārtot vēl vairākas reizes, līdz jaka ir pilnīgi sausa.

Dūnu jakas žāvēšana ar veļas žāvētāju

Ievietojiet savu dūnu jaku veļas žāvētājā un izvēlieties zemāko temperatūru. Jakā ielieciet arī trīs tenisa bumbiņas, tās palīdzēs sadalīt dūnu pildījumu un tas nesalips kopā. Kopā ar dūnu jaku žāvētājā var ievietot arī sausus vannas dvieļus, lai žāvējot tie palīdzētu absorbēt lieko mitrumu.

Izņemot jaku no žāvētāja, tā viegli jākrata, lai pildījums sadalītos vienmērīgi. Jaku liek atpakaļ veļas žāvētājā un vēlreiz žāvē, lai tā būtu pilnībā sausa. Atkal izņemot jaku, vēlreiz to izkratiet. Vairāki žāvēšanas cikli atkarīgi arī no dūnu jakas lieluma.

Dūnu jaku iztīrīt pie profesionāļiem ieteicams, ja audums ir vecs, plāns vai bojāts. Pretējā gadījumā jakas mazgāšana veļas mašīnā apģērbu var sabojāt.

Dūnu jaku pildījums parasti nāk no zosīm vai pīlēm. Lai arī šo dzīvnieku dūnas ir līdzīgas, zosu dūnas ir lielākas tāpēc, ka pašas zosis ir lielāki putni. Dūnas ir mīksts slānis, kas atrodas zem putnu spalvām un pasargā tos no aukstuma.

Ohaio universitātē veiktajā pētījumā atklājies, ka visaugstākās kvalitātes dūnas nāk no zosīm, kas dzīvojušas aukstā klimatā. Lai arī dūnu krāsu diapazons ir no pelēka līdz baltai, tas kvalitāti neietekmē. Dūnas tiek uzskatītas par siltāko un vieglāko izolācijas veidu.