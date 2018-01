Šahs un mats jeb ko ņemt vērā, veidojot melnbaltu interjeru?

Ir salikumi, kas būs aktuāli vienmēr, - viens no tiem ir ieturētais, bet tajā pašā laikā izsmalcinātais melnā un baltā duets. Melnbaltā toņu gammā veidots interjers ir kā mazā melnā vakarkleita ar pērļu virteni – nemainīga klasika, kas pastāv ārpus laika un tendencēm. Izvēloties šo pārbaudīto kombināciju, vari būt drošs, ka tāds interjers no modes neizies nekad. Homer.lv piedāvā ieteikumus, ko ņemt vērā, lai mājoklis izskatītos gluži kā skaista melnbalta fotokartīte.

Kad krāsas ir liekas

Melno, balto un visus pelēkos toņus sauc par ahromatiskām krāsām. Tulkojumā no grieķu valodas tas nozīmē «bezkrāsains», ar ko tiek uzsvērts, ka šis trio nesatur nevienu toni no krāsu apļa. Taču emociju palete, ko rada dažādas melnbaltā variācijas, var viegli izkonkurēt krāsainu interjeru. Tā notiek, jo melns un balts ir pretējas krāsas: viena pilnībā atstaro gaismu, kamēr otra to absorbē. Rezultātā mēs redzam kontrastu un ar vienkāršu paņēmienu varam radīt oriģinālu risinājumu.

Melnbalta grafika nekad neizskatās banāli. Tā var būt gan mierīga un līdzsvarota, gan noslēpumaina un mistiska, gan dramatiska un askētiska, tomēr – vienmēr spilgta un atmiņā paliekoša kombinācija.

FOTO: Homer.lv

Vienotība un pretstats – melnbalta interjera filozofija

Melnbaltais sevī organiski apvieno divas pretējas parādības - gaismu un tumsu, stingras līnijas un bezgalību, retro un modernismu. Pateicoties šai īpašībai, kontrastējošs melnbalts dizains lieliski risina svarīgu kompozicionālu uzdevumu - savieno interjeru vienā veselumā un neļauj tam izirt.

Likumsakarīgi, viena no galvenajām melnbalta interjera īpašībām ir atdalīt zonas, nezaudējot vienotību. To veiksmīgi var lietot studijas tipa dzīvoklī, ar kontrastiem atdalot virtuvi no viesistabas. Vai, piemēram, virtuvē nošķirot ēdiena gatavošanas vietu no ēdamzonas.

FOTO: Homer.lv

Melnbalts salikums ļauj arī veidot optiskas ilūzijas, jo šīs krāsas veic pretējus uzdevumus: balta palielina priekšmetus un telpu, bet melna – samazina. Ar šo paņēmienu var veikt vizuālas korekcijas, piemēram palielināt vai samazināt griestu augstumu un sienu platumu. Piemēram, virtuves mēbelēm izvēloties baltas fasādes, kas saplūst ar baltu sienu, griesti izskatīsies augstāki, bet telpa - apjomīgāka.

FOTO: Homer.lv

Viena no ahromatisko krāsu īpašībām ir nespēja izraisīt ēstgribu, tādēļ tiem, kuri kontrolē ēdiena uzņemšanu, eksperti iesaka veidot melnbaltu virtuvi.

Dizaineri uzstāj, ka, izvēloties veidot melnbaltu interjeru, jānosaka dominējoša krāsa. Proporcija 1 pret 1 nav pieļaujama – interjeram ir jābūt vai nu melnam ar baltu, vai baltam ar melnu. To, kuru krāsu izvēlēties kā galveno, nosaka telpas lielums un dienas gaisma: mazās platībās, kā arī slikti apgaismotās telpās par bāzes krāsu iesaka izvēlēties balto.

Tiesa, šim noteikumam ir izņēmums – vannas istabas. Šajā telpā nav jābaidās veidot melnas sienas, jo tās tikai piešķir telpai dziļumu, kā arī izcels sniegbaltu izlietni un vannu.

FOTO: Homer.lv

Apvienojot šīs pretējās krāsas, profesionāļi iesaka ievērot «iņ un jaņ» principu: lielai baltai virsmai pievienot melnu detaļu, savukārt melnai – baltu. Piemēram, uz melna dīvāna salikt baltus spilvenus, melnos plauktos izvietot baltas vāzes, uz baltām sienām sakārt melnus rāmjus ar melnbaltām bildēm. Īpaši pompozi izskatās, ja savā starpā kontrastē kompozīcijas pamatelementi, piemēram, sienas un mēbeles: baltas mēbeles uz melna fona izskatās svinīgi, melnas mēbeles uz balta fona – grafiski un stilīgi.

FOTO: Homer.lv

Melnbalta interjera nianses

Melnbalts stimulē darboties. Spilgtas pārejas ir iederīgas telpās, kur notiek aktīva darbība, piemēram, virtuvē, viesistabā, vannas istabā. Ja telpa paredzēta atpūtai, no spilgtiem kontrastiem būtu jāizvairās.

Atceries - melns absorbē gaismu. Tieši tādēļ, ja mājokļa interjeram izvēlies šo krāsu, pastiprināta uzmanība jāpievērš labam apgaismojumam.

Melns un balts pieprasa izteiktu spodrību un nozīmē īpaši rūpīgu ikdienas tīrību.

Lustīgumu melnbaltam salikumam var piedot ar ritmiski atkārtojošos rakstu šaha rūtiņu, svītru, punktiņu, zvīņu vai skujiņu veidā.

Melnbalta gamma ir universāla un draudzējas ar visām krāsām, tāpēc gadījumā, ja ieturēts divtoņu interjers sāk garlaikot, to var viegli papildināt ar krāsainām detaļām, tādējādi ar minimālām pūlēm veiksmīgi atsvaidzinot ierasto iekārtojumu.

