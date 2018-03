Kā izvēlēties un ieklāt lamināta grīdu paša spēkiem?

Lamināts ir viens no populārākajiem grīdas segumiem, jo tas ir praktisks, ērti kopjams, kā arī izturīgs. Lamināta ieklāšana nav sarežģīta un to viegli paveikt paša spēkiem, tikai jāievēro daži svarīgi nosacījumi, lai viss izdotos, kā iecerēts. Ja arī savā mājā kā grīdas segumu vēlies ieklāt laminātu, tad šie padomi tev noderēs.

Telpas vizuāla paplašināšana ar lamināta palīdzību

Laminātu ieteicams klāt gaismas avota virzienā, kas nozīmē, ka dēļu savienojuma vietas būs vērstas gaismas virzienā, tad savienojumi būs mazāk pamanāmi un koka struktūra vairāk izcelsies. Ja telpu nepieciešams vizuāli paplašināt, tad laminātu vēlams ieklāt perpendikulāri telpas īsākajai malai, neņemot vērā gaismas virzienu.

Ieklāšanas metodes

Laminātu var ieklāt uz jebkuras virsmas, galvenais, lai tā ir līdzena, tīra un sausa. Zem lamināta jāieklāj apakšklājs, kas nodrošinās amortizāciju, kā arī skaņas absorbāciju. Tas var būt biezumā no 2 līdz 7 mm. Uzstādot laminātu, jāņem vērā atstarpes (12 - 15 mm), kas jāatstāj pie blakus esošiem objektiem – sienām, durvīm, caurulēm utt. Svarīgi atstāt brīvu vietu pa telpas perimetru, lai grīda var izplesties/sarauties temperatūras ietekmē. Kā arī jābūt uzmanīgiem ar pāreju no viena grīdas materiāla uz otru, piemēram, no lamināta uz keramikas flīzēm.

Lamināta kopšana

Lai gan lamināts ir viegli kopjams, tomēr vajadzētu zināt dažas nianses, lai to neatgriezeniski nesabojātu. Kopjot virsmu ar putekļu sūcēju, to nepieciešams darīt uzmanīgi, lai nesabojātu to saskrāpējot. Lamināta grīdas mazgāšanai jābūt mitrai, taču ne slapjai, lai liels ūdens daudzums neiekļūtu šuvēs, kas savukārt kaitētu grīdas seguma kvalitātei.

Ņem vērā:

Pirms lamināta ieklāšanas, to vēlams atstāt izsaiņotu 2 - 3 dienas telpā, kurā tiks ieklāts jaunais grīdas segums, lai tas pielāgojas telpas temperatūrai.

Telpas optimālajai temperatūrai ieklājot jābūt +18°C līdz +30° C.

Pirms lamināta ieklāšanas, jāpārliecinās, ka uz grīdas nav palikuši gruži, skrūves, naglas vai kas cits, kas var ietekmēt lamināta grīdas līmeni.

Istabā jābūt labam apgaismojumam, lai laikus pamanītu nepilnības, kas radušās darba gaitā.

Lamināta ieklāšanai lieliski palīdzēs tam paredzēts instrumentu komplekts.

Padomus sniedza būvniecības un mājas preču veikala «K Senukai» konsultants Ainārs Karlivāns.