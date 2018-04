Atlaižu trakums: cik imūns pret atlaidēm esi tu?

Veicām nelielu aptauju, lai noskaidrotu, vai izmantojat atlaižu iespēju, kādu mērķu vadīti un vai gadās nopirkt preci tikai tādēļ, ka ir atlaide.

Anda: «Atlaides izmantoju katrā pirkumu veikšanas reizē. Veicot pirkumus, vissvarīgākā ir cena, kvalitāte, daudzums. Visbiežāk ar atlaidi tiek iegādātas pārtikas preces. Ja redzu labu atlaidi, bet tobrīd to lietu nevajag, - nepērku. Neveicu spontānus «lētus» pirkumus. Parasti, ja pērkam ko lielāku, tad internetā skatāmies, kur lētāk un izdevīgāk.»

Anna: «Personiski uz atlaidēm baigi neieciklējos un nevaktēju tās. Tad, kad vajag kaut ko nopirkt, uz to mirkli arī skatos, kur ir kādas atlaides, kur lētāk. Visbiežāk sanāk ar atlaidēm pirkt pārtikas preces. Ja kaut kur ir lielas atlaides, tad paskatos, ko tur var nopirkt, bet šādā gadījumā tiek nopirkts kaut kas lieks, nevajadzīgs.»

Ilona: «Atlaides izmantoju kā kuru reizi. Svarīga ir zema cena priekš liela apjoma. Visbiežāk ar atlaidēm tiek pirkta pārtika un mājsaimniecības kopšanas līdzekļi. Preces nepērku tikai tāpēc, ka ir atlaides.»

Baiba: «Protams, atlaides izmantoju. Esmu atlaižu upuris (smejas) - sākot ar pārtiku, mājas lietām, apģērbu un arī elektroprecēm. Svarīga ir zemāka cena, izdevīgums. Apjoms ne tik ļoti, bet arī tajā ir izdevīgums, piemēram, olīveļļa, zeķes un tualetes papīrs. Bet atlaižu upuris tāpēc, ka ļoti, ļoti bieži nopērku neplānotas preces, piemēram, veikalos «Maxima» un «Rimi», kad kādai preču grupai ir 40% atlaide - sveces, salvetes, rotaļlietas utt.»

Madara: «Jā, atlaides izmantoju. Tā ir iespēja iegādāties lielāku apjomu kārotās preces vai ko tādu, ko par standarta cenu roka neceļas pirkt, jo cena šķiet neadekvāta. Visbiežāk sanāk iegādāties ar atlaidēm tieši pārtikas un saimniecības preces, jo tās kopumā tiek patērētas vairāk. Ja ir labi piedāvājumi un attiecīgajā brīdī arī vajadzība, tad arī pārējās. Tikai atlaides dēļ ļoti reti tiek nopirkts kas tāds, kas nav nepieciešams. Alkohols - tas gan (smejas).»

Rita: «Izmantoju atlaides gandrīz katrā pirkuma reizē. Galvenais nosacījums, veicot pirkumu, - cena, tad kvalitāte un, ja vēl ir 2 par 1 cenu, tad vispār ir super. Visbiežāk ar atlaidēm tiek iegādāta pārtika un apģērbs. Atlaides dēļ nevajadzīgu lietu nepērku. Veicot lielākus pirkumus, piemēram, sadzīves tehniku, izskatu visizdevīgāko piedāvājumu, kas parasti ir interneta veikalos. Parastajos veikalos uzcenojums mēdz būt pat 150 EUR, labāk nedaudz uzgaidīšu nekā pārmaksāšu.»

Vanesa: «Apģērbus, skaistumkopšanas preces, sadzīves priekšmetus un mājas uzkopšanas līdzekļus pērku tikai, ja ir atlaides. Ja ir ļoti izdevīgs piedāvājums mūsmājās iecienītai, ikdienā lietojamai precei, paņemu vairākus iepakojumus, lai nodrošinātos ilgākam laikam. Pārtikas produktus pārsvarā ņemu iecienītos, bet saldumus pērku tikai, ja ir atlaide. Pirms lielu pirkumu iegādes ļoti izpētu piedāvājumu un pērku lētāko no tiem, kas pilnībā atbilst vēlmēm un vajadzībām.»

Agnese: «Atlaides izmantoju, bet man patīk arī pārbaudītas, kvalitatīvas preces (ēdiens, apģērbs), tad pērku konkrēto lietu arī bez atlaides un netērēju laiku, medījot, kur lētāk. Man ir svarīgs arī veikals, kur pērku (sadzīves tehniku un lielus pirkumus, lai nebūtu problēmas ar servisu un garantiju), nevis lielāka atlaide. Vīrs apģērbu pērk bez atlaidēm, bet to, kas patiešām patīk, parasti ne Latvijā. Pārtiku cenšamies pirkt labu, svaigu, bio, it īpaši gaļu, zivis, eļļu, augļus, dārzeņus - parasti ne lielveikalos. It īpaši pievēršu uzmanību, lai prece nav veca, beidzies derīguma termiņš, īpaši MEGO mīl nocenot šādas preces (mums pie mājas, tāpēc zinu) visvairāk ar atlaidi pērkam laikam vīnus (smejas).»

Lāsma: «Atlaides izmantoju visu laiku. Ikdienā pērku pārtikas preces, sadzīves lietas, mājas uzkopšanas līdzekļus. Protams, pirms lielu lietu pirkšanas izpētu, kur ir lētākais piedāvājums. Bet, tā kā ir svarīga arī kvalitāte, tad pievēršu uzmanību zināmiem un pārbaudītiem veikaliem, nevis dzenos tikai pēc cenas. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas katru dienu nopērk kaut ko «ļoti vajadzīgu» tikai tāpēc, ka ir atlaide. Un pēc tam šīs lietas mājas krāj putekļus. Mārketinga triki uz mani iedarbojas.»

Un kā ir ar tevi? Cik «imūns» pret atlaidēm esi tu?