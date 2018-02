10 noslēpumi, kas jāzina, gatavojot rauga mīklu

Raugs

Labāk izmantot svaigo raugu, nevis sauso raugu paciņās. To vēl aizvien var iegādāties veikalos. Ja esat no tiem pavāriem, kas konditorejas izstrādājumus mājās cep bieži, tad labāk, lai mājās ir vairākas svaigā rauga paciņas, pirktas dažādās vietās. Un, protams, jāpārbauda derīguma termiņš.

Papildus izejvielas

Pamata sastāvdaļas rauga mīklā ir milti, raugs, ūdens un sāls, pārējās sastāvdaļas tiek pievienotas pēc patikas un katra vēlmēm. Jo vairāk izejvielu ir mīklā – olas, sviesta, cukura – jo grūtāk mīklai ir «pacelties» (rūgt). Tamdēļ raugs ir nepieciešams vairāk. Ja olu mīklā nav, tad uz 1 kg miltu vajadzīga puse paciņas rauga. Ja mīklā ir 3 – 4 olas, tad jāliek vesela paciņa.

Fermentācijas temperatūra

Mīklai nepatīk caurvējš un straujas temperatūras maiņas, tāpēc aizveriet logus virtuvē. Lai mīkla rūgtu ātrāk, bļodu ar tās sagatavi var ielikt siltā ūdenī vai nedaudz uzsildītā cepeškrāsnī, apmēram, 40 grādos. Bet noteikti ne vairāk, jo 50 grādu temperatūrā fermentācijas process apstājas un raugs iet bojā.

Piens un sviests

Tiem ir jābūt siltiem! Ja šīs sastāvdaļas būs karstas, tās nobeigs raugu. Ja receptē ir teikts, ka sviests ir jāizkausē, tad to vispirms izkausē, bet pēc tam atdzesē. Un tikai tad to drīkst pievienot mīklai.

Sāls

Sāls ir jāpievieno jebkurai mīklai, neatkarīgi no tā, kas tiks gatavots – saldās kanēļmaizītes vai pīrādziņi ar gaļu.

Augu eļļa

Pievienojot tikai ēdamkaroti augu eļļas (bez smaržas), mīkla kļūst daudz maigāka un elastīgāka, tā vairs tik ļoti nelīp pie rokām. Un šī nelielā piedeva uzlabos kopējo mīklas garšu.

Formas piešķiršana

Mīkla nedaudz ir jāpamīca, izveidojot no tās bumbu. To dara tādēļ, lai atbrīvotu mīklu no pārlieku liela oglekļa dioksīda un bagātinātu to ar skābekli.

Pirms veltnēšanas

Kā noteikt, ka mīkla ir gatava veltnēšanai? Ar pirkstiem mīklā izveido nelielu iedobi. Ja tā paliks mīklā vēl 5 minūtes, tad mīkla ir gatava veltnēšanai. Ja iedobe 5 minūšu aikā vairs nav redzama, tātad mīklai vēl kādu brītiņu jārūgst.

Veltnēšana

Vēlams to darīt vienā virzienā un uzmanīgi. Centies «nebraukāt» ar mīklas rulli turpu šurpu visos virzienos, tas sabojās mīklas struktūru.

Rauga mīkla