5 padomi gardam un sulīgam vistas cepetim

Darbdienas vakars ģimenes lokā, pusdienas nedēļas nogalē ar draugiem vai svinīgs mielasts svētkos – īsts glābiņš ir vistas cepetis, jo darbošanās ap to nav laikietilpīga, tik vien kā pareizo garšvielu un piedevu izvēle. Tomēr arī visu vienkāršo ir iespējams sabojāt! Lai tā nenotiktu un tavs vistas cepetis izdotos gards un sulīgs, ņem vērā šos piecus vienkāršos padomus, ziņo finecooking.com.

1. Izmanto kvalitatīvu gaļu

Garda rezultāta sākums ir pareizas vistas izvēle. Ļoti labi, ja tev ir zināmi kādi mājražotāji vai zemnieki, pie kuriem iegādāties vistiņu, bet, ja nav šādas iespējas, tad veikalā labāk pirkt tāda ražotāja produktu, par kura kvalitāti esi drošs.

2. Vistu uz pannas novieto ar krūtiņu uz leju

Novietojot vistu ar krūtiņu uz leju, visa gaļas sula pirmo 30 minūšu laikā uzkrāsies tieši krūtiņas apvidū. Kad vistu cepšanas laikā apgriezīsi, šī sula lēnām aiztecēs un sadalīsies pa visu cepeti, bet krūtiņā būs uzkrājies pietiekami daudz, lai baltā gaļa paliktu mīksta un sulīga.

3. Gatavo augstā temperatūrā

Karstums ir vistas cepeša labākais draugs. Cepot 230 °C, ādiņa ātri kļūst brūna un saglabājas kraukšķīga.

4. Nepārcep

Pārcepta vistas gaļa ir sausa. Lai izvairītos no pārcepšanas, izmanto gaļas termometru. Vislabāk gaļas temperatūru pārbaudīt, iespraužot termometru vistas stilbiņa resnākajā daļā, tuvāk putna vidusdaļai, ne ārmalai. Pārliecinies, ka neesi iedūris vistas kaulā, citādi tiks uzrādīta augstāka temperatūra. Perfekta izcepta vistas cepeša temperatūra ir 75 °C.

5. Ļauj gaļai «atpūsties»

Neļaujies vilinājumam – nesāc griezt vistu uzreiz, tiklīdz esi izņēmis to no krāsns. Atpūtinot gaļu 15 minūtes (uz virtuves dēlīša vai šķīvja), visas sulas vienmērīgi sasūksies cepetī un saglabās to patīkami mitru un maigu.