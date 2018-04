Ko tu teiktu par burgeriem? Nevis pirktiem, bet paša gatavotiem. Nevis ierastā izmērā, bet miniatūriem. Nevis no īstiem produktiem, bet no pulvera. Jā, no pulvera! Izrādās, gardēžiem ir varianti izklaidei ar ēdienu. Kulinārijas bloga Pipars.lv autors Rojs Puķe izmēģināja ēdienu konstruktoru, kura sastāvdaļas veido vieni vienīgi pulverīši. Vai viņam izdevās?