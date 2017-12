«X Faktora» dalībnieki ar varenu ballīti noslēdz šova pirmo sezonu

Kā zināms, uzvarētājs balvā ieguva 10 tūkstošus eiro, kā arī ekskluzīvu sadarbību ar ierakstu kompāniju «Sony Music».

Ceļš uz «X Faktora» pirmās sezonas finālu sākās maijā un šo ceļu uzsāka 1089 dalībnieki, no kuriem vien trīs sacentās lielajā finālā par skatītāju simpātijām un uzvaru: Arturs Gruzdiņš no Rūjienas, Līga Rīdere no Cēsīm un Adriana Miglāne no Bauskas.