Kur pazudusi «Tautumeita» Asnate? Ekskluzīva intervija ar «X Faktora» dalībnieci otrpus okeānam

Šova «X Faktors» meiteņu grupas «Tautumeitas» viena no dalībniecēm Asnate Rancāne jau kādu laiku nav redzama starp dziedošajām daiļavām. Izrādās, Asnate kopā ar grupas «Trio» dalībniekiem Zani Šmiti un Ivaru Cinkusu devusies otrpus okeānam, lai Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā sniegtu koncertu Kanādas latviešiem, kā arī nedaudz paceļotu pa ASV. Kā Asnatei tur sokas un vai meitenes atbalstījušas viņas aizbraukšanu, par to lasi intervijā!

TVNET: Grupa «Tautumeitas», pateicoties skatītāju un žūrijas atbalstam, ir iekļuvusi labāko pieciniekā šovā «X Faktors», bet tu šobrīd atrodies otrpus okeānam. Pastāsti, ko tu tur dari!

Asnate: Lāčplēša dienā kopā ar «Trio» uzstājāmies Ņujorkā. Uzturējāmies latviešu mājā «Daugavas Vanagu namā». Pie viena apmeklējām «Knicks» spēli un atbalstījām Kristapu Porziņģi! Ceturtdien, 16. novembrī, ieradāmies Toronto, pa ceļam apskatot iespaidīgo Niagāras ūdenskritumu. Piektdien mēs atpūtāmies un apskatījām pilsētu kopā ar mūsu Kanādas latviešu draugiem pie kuriem arī nakšņojam un uzturamies. Piektdienas vakarā aizvadījām mēģinājumu 18. novembra Latvijas valsts svētku koncerta. Seši koncerti jau ir aizvadīti - Mineapolē, Čikāgā, Kalamazu, Ņujorkā, Bostonā un Klīvlandē.

Vai seko līdzi tavas grupas gaitām šovā?

Neprātīgi sekoju līdzi! Arī visi man apkārt esošie neizbēgami seko un jūt līdzi. Gan «Trio» kolēģi, ar ko kopā uzstājamies, gan arī visi tie, kas mūs uzņem un pie kā dzīvojam. Arī pēc mūsu koncertiem šeit cilvēki nāk klāt un apjautājas, kā iet «Tautumeitām», sūtot sveicienus un izturības vēlējumus.

Tā kā šeit saņemu lielu atbalstu, cenšos par visu pastāstīt arī meitenēm, lai viņām kļūtu labāks garastāvoklis un lielāka motivācija.

Meitenes ļoti labi tiek galā ar visiem pienākumiem, kas ir katrai atbilstoši sadalīti.

Man ir liels prieks, ka «Tautumeitas» ir tik laba komanda, kas pieiet visam ar lielu atbildību un pozitīvu skatu. Jā, darba ir ārprātīgi daudz šobrīd, jo paralēli šovam «Tautumeitām» ir arī savi koncerti, kas tika apsolīti jau sen atpakaļ. Tad nu, ja tas nepieciešams, es ķeru katru wi-fi šeit un pieslēdzos organizēšanas darbā, lai pēc iespējas atvieglotu darāmo meitenēm, kuras palikušas Latvijā.

Kāda bija meiteņu un mentora Reiņa Sējāna reakcija, kad viņi uzzināja par tavu došanos uz ASV?

Par savu prombūtni es visus brīdināju jau ļoti laicīgi. «X Faktora» komanda par to zināja jau uzreiz, šovam sākoties, līdz ar to tam varējām laicīgi sagatavoties. Likās, ka viss ir izdomāts un nokārtots. Arī pāris dienas pirms došanās prom es turpināju piedalīties «Tautumeitu» mēģinājumos, lai gūtu sev sirdsmieru. Protams, atvadīties no meitenēm bija bēdīgi, jo «X Faktors» mums visām ir kopīgs izaicinājums, kuru pieņēmām. Žēl, ka nevaru būt ar viņām kopā viscaur šovam.

Kā tu pavadīji Amerikā pavadīji Latvijas dzimšanas dienu 18. novembrī?

18. novembri pavadījām kopā ar Kanādas latviešiem Toronto svētku koncertā. Tajā uzstājās Toronto latviešu amatierkolektīvi. Vērojām arī Latvijas valsts prezidenta uzrunas pārraidi, bija svētku galds, vakarā «Trio» koncerts pēc kura Toronto danču grupa vadīja dejas! Visi šeit tam ļoti nopietni gatavojās un, esot kopā ar šiem cilvēkiem, rodas spēcīga svētku sajūta. Nevar noliegt, ka šai dienā gribējās būt arī Latvijā un pavadīt šos svētkus kopā ar ģimeni un arī «Tautumeitām», tomēr, manuprāt, tas ir jauki, ka mums šogad bija šī iespēja ciemoties pie Kanādas latviešiem. Mēs veidojam ciešas draudzības saites, kas ir liela vērtība.