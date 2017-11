Skatītāji un žūrija lēma, ka finālā, kas risināsies 3. decembrī, iekļuvuši Arturs Gruzdiņš no Rūjienas, Līga Rīdere no Cēsīm un Adriana Miglāne no Bauskas. Šovu īsi pirms fināla pameta vokālā grupa «Tautumeitas».

Žūrijā šovakar tradicionāli darbojās Reinis Sējāns, Aija Auškāpa un Intars Busulis.

Kā zināms, «X Faktora» uzvarētājs balvā saņems 10 000 eiro un sadarbību ar «Sony Music» Somijā.