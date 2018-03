«Sekss un lielpilsēta» zvaigzne Niksone kandidēs uz Ņujorkas štata gubernatora vietu

Niksone, kura telekanāla HBO seriālā no 1998. gada līdz 2004. gadam tēloja advokāti Mirandu Hobsu, «Twitter» pavēstīja, ka mīl Ņujorku un kandidēs uz gubernatora vietu.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018