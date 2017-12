Latvija ir lēmusi: «X Faktorā» uzvar Arturs Gruzdiņš

Uzvarētājs balvā ieguva 10 tūkstošus eiro, kā arī ekskluzīvu sadarbību ar ierakstu kompāniju «Sony Music».

3. vietu ieguva Aijas Auškāpas komandas pārstāve Adriana Miglāne, savukārt 2. vietā ierindojās Līga Rīdere.

Arturs finālā izpildīja Bon Džovi dziesmu «Always» un Prāta Vētras dziesmu «Četri krasti», kā arī kopā ar Donu viņš dziedāja kompozīciju «Bailes».

«Es domāju, ka «X Faktors» kopumā ir spēja mainīties, nemainot to, kas tu esi. Spēja izdarīt vairāk, kā esi domājis, ka vari, vēlme eksperimentēt un skatīties plašāk un darīt vairāk. Es nezinu, vai man ir šis faktors, bet man ļoti patīk tas, ko es daru. Ne vienmēr viss izdodas, bet no tā var mācīties. Man patīk skatīties plašāk. Un pats galvenais ikviena «X Faktorā» ir tas, ka tam ir jāspēj iedvesmot un saliedēt citus darīt to, ko cilvēkam nav bijusi drosme īstenot līdz šim», tā intervijā ar TVNET sacīja Arturs.