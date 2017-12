Lai visiem skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Raise up your ears! Christmas is coming! #ziemasvetkuveciscimdins #ziemassvetkugaidisanaslaiks #muzikalaizrade #piedosanaslaiks #lovemylife #lovemyjob #lovekids

A post shared by Samanta Tīna Poljakova (@samantatina) on Dec 9, 2017 at 8:33am PST