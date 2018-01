Egons Reiters lūdz sabiedrības palīdzību – apzagta viņa draugu māja

«29. decembra vakarā tika apzagta man labu draugu māja Mežaparkā, kas atrodas netālu no kompleksa «Ķeizarmežs» pie J. Poruka vidusskolas, Lībekas 27. No visa nozagtā īpaša vērtība ir fotoalbums ar ģimenes fotogrāfijām. Tas ir tumši sarkanā krāsā, 30 x 30 cm, ar ādas apdares vāku, uz tā rombveida ornaments. Pirmajā atvērumā uzraksts «18. novembris», iekšā fotogrāfijas, kas stāsta ģimenes stāstu par laiku no 1983. līdz 1994. gadam.

Ja kāds ir atradis šo albumu vai zina kaut ko vairāk par zādzību vai citiem nozagtajiem dokumentiem un mantām, lūgums padot ziņu,» raksta Reiters, piebilstot, ka tika nozagta arī nauda, bet to cietušie jau vairs necer atgūt.

Egona Reitera «Facebook» profils