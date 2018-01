Stiliste Dubska Alpos guvusi traumu; viņai palīdz seksīgs ārsts

«(..) Nonācu uz kalna, bija ļoti liela migla un redzamība - nulle. Pēc 40 minūšu ilga brauciena es pakritu, un manas kājas nebija atāķētas no slēpēm. Dzirdēju, kā celī kaut kas nokrakšķ, un sapratu, ka kaut kas nav tā, kā vajag. (..) Ķirurgs, kas mani apskatīja, bija viens no seksīgākajiem vīriešiem, kādu esmu redzējusi pēdējā gada laikā, līdz ar to saņēmu vismaz kādu bonusu,» notikušo izdevumā «Vakara Ziņas» atminas stiliste.

Pērnais gads stilistei bijis darbīgs - gada izskaņā viņa prezentēja savu grāmatu «Rīdzinieces noslēpumi».

Autore atzīst, ka grāmata ir ne tikai par apģērbu un aksesuāriem, bet arī par dzīvesstilu un mākslu katru dienu dzīvot garšīgi un krāšņi. Tieši tāpat arī ikviena sieviete var kļūt par lēdiju, ja apvieno iekšējo skaistumu ar stilīgu apģērbu.