Artis Dvarionas ticis pie traumas, aizraujoties ar savas bērnības lielo kaislību

Man patīk futbols. Tik nākamreiz jāspēlē uzmanīgāk. Un vēl man patīk būt ar Tevi radio ēterā. Satiec mani oranžajā, darbadienās pēc 16:00. #Braucamlaiks

A post shared by Artis Dvarionas (@artisdvarionas) on Feb 20, 2018 at 6:26am PST