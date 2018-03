Ivo Fomina ģimenes Lieldienas savulaik sagandējuši izsalkuši putni

«Kad mums bērni bija mazāki, tad arī mēs viņiem stāstījām, ka atnāks zaķis un atnesīs no rīta olas, tas bija vesels process. Bija pa kluso jāiziet ārā agri no rīta, jāpaslēpj olas dārzā, lai bērni varētu iet ar groziņiem meklēt. Es atceros gadījumu, kad mēs vienu gadu izlikām olas un gājām ar bērniem meklēt, daļa bija izšķaidītas, bet daļa – aiznestas! Izrādās, ka arī putni mēdz «svinēt» šos svētkus. Mēs visi bijām nesaprašanā,» stāsta mūziķis no «pilsētas, kurā piedzimst vējš», piebilstot, ka, viņaprāt, pie vainas varētu būt bijušas vārnas.

«Uz lūpām smaids un dzīvojam tālāk. [..] Tā kā bērni ir jau lieli, tad mēs Lieldienās no rīta kopā brokastojam un kaujamies ar olām. Arī pusdienās un vakarā mēģinām pagatavot gardu maltīti, lai izbaudītu svētkus mājās. Šajās brīvajās dienās atkal mēģināsim kaut kur aizbraukt, piemēram, uz kādu muzeju vai pie dabas. Mums ir suns, viņš arī grib Lieldienas svinēt. Centīsimies izbraukt ārpus Liepājas, lai pastaigātu pa mežu,» tā Fomins.