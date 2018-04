Grēviņa sievai veikalā joprojām liek uzrādīt dokumentus

Šogad... māju tā arī nesakārtoju, grāmatu nepabeidzu (but it still goes on), dārzu neiestādīju, miljonu nenopelnīju. Daudz dusmojos, risināju bērna uzvedības problēmas un šķīru brāļu ķīviņus, maz pavadīju laiku (divatā) ar vīru. Nekas tāds, ar ko lepotos. Acīmredzot manā dzīvē bērni tomēr paņem vairāk laika, nekā domāju :) Vai arī vienkārši esmu slinka un nemāku pareizi menedžēt lietas! ✌🏻 Vienu gan es zinu - saviem bērniem es nepietrūku un biju klāt visos viņu svarīgākajos šī gada mirkļos un rādīju viņiem pasauli ceļojot. Laikam jau viss atkarīgs no skatījuma.. ✨ Laimīgu ✨ #familyiseverything

