Pāragri mirušā DJ Avicii ģimene nākusi klajā ar paziņojumu

Vēstulē teikts: «Mēs vēlētos pateikties par atbalstu un mīļajiem vārdiem saistībā ar mūsu dēlu un brāli. Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mīlēja Tima mūziku un kuriem ar to saistās skaistas atmiņas. Paldies par iniciatīvām, pieminot Timu, par kopā būšanu, baznīcu zvaniem, kas atskaņo viņa dziesmas, par piemiņas mirkli festivālā «Coachella» un klusuma brīžiem visā pasaulē. Mēs esam pateicīgi par privātumu šajā grūtajā laikā un vēlamies, lai tas arī tā turpinās.»

Jau vēstīts, ka mūziķis atrasts miris Omānā piektdien, 20. aprīlī. Oficiālais nāves cēlonis vēl nav zināms, tomēr pēc divām veiktajām autopsijām nekas aizdomīgs nav konstatēts.

Avicii bija veselības problēmas, kuru dēļ viņš 2016. gadā paziņoja par koncertturneju beigšanu.

Viņš divas reizes nominēts prestižajai Grammy balvai. Viņa pazīstamākās dziesmas ir «I Could Be the One», «Wake Me Up», «Levels» un «Hey Brother».