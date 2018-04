Avicii ģimene netieši atklāj, ka mūziķis izdarījis pašnāvību

Paziņojumā teikts: «Mūsu mīļais Tims bija meklētājs, ievainojama, mākslinieciska dvēsele, kas meklēja atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Perfekcionists, kurš ceļoja un strādāja smagi vietā, kas noveda pie pamatīga stresa. Kad viņš pārtrauca koncertēt, viņš vēlējās atrast balansu dzīvē, lai būtu priecīgs un varētu darīt to, ko mīlēja visvairāk - radīt mūziku. Viņš ļoti cīnījās ar domām par dzīvi, tās jēgu un prieku.

Viņš tā vairs nevarēja dzīvot.

Viņš vēlējās atrast mieru. Tims nebija radīts biznesam, kurā atradās; viņš bija jūtīgs puisis, kurš mīlēja savus fanus, bet izvairījās no uzmanības. Tim, tu vienmēr būsi mīlēts un tu mums pietrūksi. Tas, kāds tu biji un kādu mūziku radīji, mūžīgi dzīvos mūsu atmiņās. Mēs tevi mīlam!»

Pagaidām oficiālais nāves iemesls nav apstiprināts, tomēr pēc ģimenes paziņojuma, kā arī ārvalstu medijos publiskotā, ir jaušams, ka mūziķis izdarījis pašnāvību.

Jau vēstīts, ka piektdien, 20. aprīlī, Avicii tika atrasts miris Omānā. Viņam bija 28 gadi.

Avicii bija veselības problēmas, kuru dēļ viņš 2016. gadā paziņoja par koncertturneju beigšanu.

Viņš divas reizes nominēts prestižajai Grammy balvai. Viņa pazīstamākās dziesmas ir «I Could Be the One», «Wake Me Up», «Levels» un «Hey Brother».