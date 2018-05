Lauris Reiniks rāda, ko iemācījies Losandželosas aktieru skolā

When mama Nora is my reader, lover and pregnant 😀 My best reader and helper at home for years!😊/ Kad mamma Nora ir lasītāja, ainas treniņa partnere, mīļākā un stàvoklī. Labākā lasītāja un palīdze mājās jau gadiem. 😉👍 Rīt skola. #scenestudy #training #acting #latenightdrama

A post shared by Lauris Reiniks (@laurisreiniks) on May 2, 2018 at 10:30pm PDT