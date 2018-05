Tā no paparaci slēpjas Leonardo di Kaprio

Izejot Ņujorkas ielās, di Kaprio nesen mēģinājis paslēpties no sabiedrības acīm un slavenību medniekiem, izvēloties neuzkrītošu apģērbu, kā arī piesedzot seju ar kapuci, cepuri un saulesbrillēm.

Neskatoties uz rūpīgi izvēlēto tērpu, paparaci tāpat pamanījušies atpazīt un iemūžināt aktieri.

Kā zināms, di Kaprio joprojām ir vecpuisis un turpina iesaistīties neskaitāmos romānos ar modelēm. Tiek ziņots, ka pēdējā laikā viņš arvien vairāk laika pavada ar kopā ar 20 gadus vecu argentīniešu modeli un aktrisi Kamilu Morroni (Camila Morrone).

Aktieris pasaulē vislabāk pazīstams ar lomām filmās «Titanic», «Inception», «The Departed», «The Wolf of Wall Street», «The Revenant», «The Great Gatsby», «Catch Me If You Can», «The Beach» un «Romeo + Juliet».