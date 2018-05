No karaliskajām kāzām uz Rīgu - intervija ar Džeimsu Blantu

TVNET: Sestdien tu apmeklēji karaliskās kāzas! Pastāsti, kā gāja?

Džeimss Blants: Tas bija lieliski! Ļoti jauka diena. Ballīte nesanāca, jo jau vakarā es devos uz Tallinu. Un iepriekšējā dienā man bija koncerts Lietuvā.

Kad tu guli?

Varbūt izdosies pēc šīs intervijas. (Smejas.)

2012. gadā medijos izskanēja ziņa, ka tu pamet mūziku, lai «veltītu vairāk laika sev.»

Patiesībā es tā nekad neesmu teicis. Tie ir meli.

Tomēr tev izdevās atvilkt elpu un 2016. gadā tu tviterī ar ironiju paziņoji: «Ja domāji, ka 2016. ir slikts gads, es izdošu albumu 2017. gadā». Pastāsti, ar ko īpašs ir «The Afterlove»?

If you thought 2016 was bad - I'm releasing an album in 2017.— James Blunt (@JamesBlunt) December 13, 2016

Albuma ierakstīšana prasīja daudz laika. Divus gadus. Man jau bija izdoti četri albumi un, rakstot piekto, es nevēlējos, lai tas izklausās tāpat kā iepriekšējie ieraksti, es negribēju atkārtoties. Es vēlējos radīt ko īpašu.

Šo divu gadu laikā es sarakstīju vairāk nekā 100 dziesmu. Vēlējos, lai «The Afterlove» izklausās citādi, kā arī, lai pats dziesmu rakstīšanas process ir citādāks, nevis, esot ieslēgtam četrās sienās kādā studijā vairākus mēnešus. Es gribēju ko spontānu un mēs rakstījām jebkur, kur atradāmies - Holivudā, Šveicē, MTV apbalvošanas ceremonijas aizkulisēs, Londonā kādā viesnīcas numuriņā...

Doma bija izdot albumu, kādu iepriekš nebijām ierakstījuši. Tas bija jautrs laiks, kā arī šajā laikā daudz kas ar mani notika - gan labas lietas, gan traģiskas. Man bija liela iedvesma, tāpēc šim albumam piemīt spontanitāte, nedaudz vairāk «uguns».

Tu noteikti netiec uzskatīts par «viena hita brīnumu» (to pierāda arī 20 miljoni pārdoto albumu kopiju), bet, atzīsim, visi šie cilvēki, kas ir sapulcējušies uz koncertu pavisam noteikti grib dzirdēt «You're Beautiful» (2004). Kā ir spēlēt šo dziesmu katrā koncertā?

Šo jautājumu man uzdod ļoti bieži. Un man tas liekas dīvaini, jo es spēlēju vismaz četras vai pat piecas dziesmas no mana pirmā albuma «Back to Bedlam». Neviens par tām nejautā, lai gan es tās iekļauju katrā koncertā, tāpat kā «You're Beautiful». Kāpēc tieši izceļ šo dziesmu? (Smejas.)

«You're Beautiful» ir koncerta highlight jeb gaidītākā dziesmu. Es mīlu to spēlēt! Neizjūtu nevienu no saviem hitiem («Bonfire Heart», «1973», «Goodbye My Lover») kā kaitinošu. Nenoliedzami, vienmēr ir jauki iepazīstināt publiku ar jaunām dziesmām un mana grupa noteikti nogurtu, ja mēs spēlētu vienu un to pašu visu savu atlikušo dzīvi. Bet bez mana pirmā albuma un lielākajiem hitiem, es noteikti nebūtu tur, kur esmu šobrīd.

Šī ir tava trešā reize Rīgā. Vai tev ir bijis laiks iepazīt pilsētu?

Jā, es tikko biju Vecpilsētā, vēroju maratonu, biju pie Daugavas, spīdēja saulīte, un tas bija ļoti jauki. Vecrīga ir ļoti skaista pilsētas daļa. Ir jauki šeit atgriezties!

FOTO: Gints Bāliņš/TVNET

Runājot par maratonu, tu skrien?

Es protu skriet, esmu dienējis Lielbritānijas armijā. Bet es skriešanu neizbaudu. Man patīk motocikli, jo tie ir ātri. Vai slēpošana, jo arī tas ir ātri.

Kaut es varētu uzdot šo jautājumu tavam dēlam - viņa tēvs ir Džeimss Blants, bet krusttēvs - Eds Šīrans (Ed Sheeran). Pastāsti kaut ko, ko mēs par viņu nezinām!

Par Edu... Šis mums bija lielisks gads, viņš šobrīd atrodas savā slavas zenītā. Mēs kopā koncertējām četrus mēnešus. Tas bija vienreizējs laiks. Mēs ierakstījām ļoti dziļas un personīgas dziesmas par manu mazo ģimenīti [Blants ir precējies ar Sofiju Velesliju (Sophie Wellesley) un viņiem ir divus gadus vecs dēls - red.] Eds ir ļoti atklāts un atvērts cilvēks.

Un ko mēs nezinām par tevi?

Es nēsāju sieviešu apakšveļu! (Smejas.)

Vai taisnība, ka tev pieder bārs?

Jā! «The Fox And Pheasant» Londonā. Atveramies pēc mēneša. Tieši uz Pasaules kausu futbolā. Tas būs lieliski!

Vai esi redzējis seriālu «Ofiss» («The Office»)?

Jā, bet ļoti sen.

FOTO: Gints Bāliņš/TVNET

Vienā no sērijām galveno varoni Maiklu Skotu (seriālā atveido Stīvs Karels) pameta draudzene un viņš uz riņķi klausījās «Goodbye My Lover». Kādas ir sajūtas, ka tavas dziesmas ir bijušas kopā ar cilvēkiem no visas pasaules gan priecīgos, gan skumjos brīžos?

Tās ir lieliskas sajūtas. Es rakstu dziesmas par savu personīgo pieredzi. Cilvēki man ir nākuši klāt un stāstījuši, kā tās ietekmējušas viņu dzīves - vai tās ir atskaņotas kāzās vai bērēs, vai arī tās ir bijušas ar kādu, kurš ir slims... Tie pieredzes stāsti reizēm ir daudz dziļāki, sāpīgāki un iespaidīgāki, nekā mana paša pieredze. Es allaž par to jūtos ļoti aizkustināts.

Ko tu dari pirms katras uzstāšanās?

Pārbaudu, vai mana bikšu priekša ir aiztaisīta. (Smejas.)