Kardašjanu patēvs gatavojas kāzām ar 21 gadu vecu transpersonu

Keitlīnas otrā pusīte ir 21 gadu vecā Sofija Hačinsa (Sophia Hutchins), kura, tāpat kā Dženere, ir transpersona.

Neraugoties uz 47 gadu vecuma starpību, vairāki mediji ziņo, ka abas ir īpaši tuvas un jau drīzumā gaidāmi kāzu zvani.

Keitlīna iepriekš bija precējusies trīs reizes - pēdējā laulība viņai bija ar realitātes šova «Keeping Up With the Kardashians» zvaigžņu Kimas, Kortnijas, Hlojas un Roba Kardašjanu māti Krisu.

Keitlīnai ir seši bioloģiskie bērni, tai skaitā supermodele Kendala Dženere un jaunākā no Kardašjanu-Dženeru klana pārstāvēm Kailija, kā arī četri audžubērni.

Dženere iepriekš publiski sacījusi, ka, esot sievietei, viņai joprojām interesē daiļā dzimuma pārstāves, tomēr viņai nav nekas pret romantiskām attiecībām ar vīriešiem.