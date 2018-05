Galante: Pretendenti uz manu roku un sirdi stāv rindā

Galante izdevumam «Vakara Ziņas» skaidro, kāpēc izjukušas viņas un Franka attiecības: «Ne katrs vīrietis vēlas sev sievieti, kuru, protams, mīl un dievina, bet viņas nekad nav mājās un nekad nav līdzās. Sešpadsmit ar pusi gadus esmu bradājusi pa pasauli un viņš izturēja šādas attiecības, par to es saku milzīgu paldies. Bija pienācis laiks, kad, mani gaidot, Franks nogura. Mēs vienmēr atvadījāmies viens no otra ar asarām acīs, bet es nevēlos saņemt pārmetumus par to, ka mūzika manā dzīvē ir galvenā misija.»

Operdziedātāja ir optimisma pilna un nesūdzas par pretējā dzimuma uzmanību: «Es nesūdzos, jo esmu smuka meitene, un galvenais, ka man gribas dziedāt. Pretendenti uz manu roku un sirdi jau stāv rindā, bet es nesteigšos un ļoti piesardzīgi pieņemšu lēmumu. Esmu jau vairākas reizes atteikusi, un tāpēc nevajag apvainoties, ja es saku, ka būsim draugi. Pasaule ir liela, vīriešu pasaulē ir daudz, bet es gribu savu cilvēku, ar ko man ir interesanti, kopīgas sarunas un saskanīga jūtu ķīmija.»

Jau vēstīts, ka 9. augustā Dzintaru koncertzālē notiks četrpadsmitā starptautiskā mūzikas festivāla «Summertime 2018 - aicina Inese Galante» svinīgā atklāšana.

Festivāla atklāšanas koncertā izcilais dziedātājs un komponists no Vācijas Toms Gēbels (Tom Gaebel) izpildīs dziesmas no leģendārā amerikāņu dziedātāja Frenka Sinatras repertuāra, dažas no tām duetā ar festivāla patronesi Inesi Galanti. Koncertā izskanēs tādi pasaules hiti kā «New York, New York», «Fly Me to the Moon», «My Way» u.c.

Pasaulslaveno melodiju izpildījumā Tomam Gēbelam akompanēs slavenā latviešu džeza grupa «Jelgavas Big Band» diriģenta Raita Ašmaņa vadībā. Ar savu vairāk nekā 25 gadu lielo pieredzi «Jelgavas Big Band» savaldzinājis džeza mūzikas cienītājus ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā. Latvijas mākslinieku vidū kolektīvam ir lieliska sadarbība ar maestro Raimondu Paulu, Intaru Busuli, Mariju Naumovu, Ievu Kerēvicu un citiem pazīstamiem mūziķiem.