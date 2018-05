Kāzas ceriņu zīmē! Kā precējās šovbiznesa smukuļi Lelde un Aivis

neticami rāms miers (: kur izpalika visi pārdzīvojumi, iekšējais haoss un satraukums? man nav ne jausmas. tikai viena patiesa sajūta pāri visam, - šī ir pareizākā izvēle kādu esmu pieņēmusi. #bezgalalaimīgs!

A post shared by Lelde Lietaviete (@leldelietaviete) on May 28, 2018 at 7:35am PDT