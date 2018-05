Fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs: Liekais svars – tas nav skaisti

«Liekais svars nav skaisti. Tā ir problēma, kuru var un vajag novērst. Cilvēkam ar lieko svaru ir grūtāk dzīvot, un progresējošais liekais svars izraisa agru nāvi. [..] 99% gadījumos aptaukošanās iemesls nav medicīnisks. Nav pareizi teikt, ka tas ir labi un pieņemami. Jo tad var teikt, ka būt neizglītotam arī ir pieņemami, jo ir cilvēki ar garīgām slimībām un viņi nevar pabeigt 12 klases. Tādi ir, bet viņu skaits ir niecīgs. [..] Skaistums ir relatīva lieta. Priekš manis skaistākā sieviete ir mana mamma. Bet no otras puses, Devids Bekhems ir viennozīmīgi skaistāks nekā mans kaimiņš Klāvs. Kāpēc ārējo izskatu nevar vērtēt pēc ārējā izskata?» raksta Aleksandrs.

Pēc «plēšanās» vairāku stundu garumā vairums komentētāju nonākuši pie tāda paša secinājuma kā fotogrāfs un īpaši uzsver to, ka visi ķermeņi ir skaisti neatkarīgi no izmēra un sevi ir jāmīl tādu, kāds esi, taču nav ieteicams sūdzēties par aptaukošanos, ja nekas netiek darīts lietas labā. «Pašai ir tāda draudzene, kas ļoti cenšas, ēd veselīgi un vingro, bet nekā… kaut kāds hormonu disbalanss. Varbūt tādēļ tā sagribējās viņu aizstāvēt. Bet patiesībā ir jau arī gadījies redzēt, ka veikalā rindā stāv tāda meiča ap centneru svarā, sūdzas, ka nevar notievēt, bet pašai pilns iepirkumu grozs ar bulkām un limonādēm. Tādām tiešām ir cītīgi ar sevi jāstrādā...» raksta viena no virtuālās apspriedes dalībniecēm.

Jau informējām, ka pērn Pasaules Veselības organizācija (PVO) nāca klajā ar paziņojumu, ka 40 gadu laikā ļoti resnu bērnu skaits ir palielinājies desmit reizes un sasniedzis 124 miljonus.

Turīgākajās valstīs pēdējo gadu laikā bērnu aptaukošanās ir apstājusies, taču tādās valstīs kā Ķīna un Indija turpina pieņemties spēkā, secināts pētījumā.

«Šīs satraucošās tendences atspoguļo pārtikas mārketinga un pārtikas politiku ietekmi (..), kad veselīga barojoša pārtika ir pārāk dārga nabadzīgajām ģimenēm un kopienām,» norādīja Londonas Impērijas koledžas pētnieks Madžids Ezati, aicinot valdības ieviest attiecīgus noteikumus un nodokļus, lai pasargātu bērnus no neveselīga, cukurota ēdiena.

PVO hronisko slimību eksperte Fiona Bulla arī norādīja, ka bērniem vajadzētu pavadīt mazāk laika dažādu ekrānu priekšā un vairāk sportot.

«Šie dati uzsver, atgādina un izceļ to, ka liekais svars un aptaukošanās mūsdienās ir globāla veselības krīze,» viņa uzsvēra, piebilstot, ka situācija tuvākajos gados kļūs vēl sliktāka, ja netiks pieņemti stingri mēri.

Diskusija par lieko svaru Aleksandra Sokolova "Facebook" profilā