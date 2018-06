Ieva Florence atklāj, kā ir parādīt savas kailās krūtis visai Latvijai

«Tā ir Linda – viņa ir tāda blēde, ka man pat mati ceļas stāvus. Ja man būtu jābūt «toplesā» – diez vai es to darītu, bet Linda? Viņa līdz galam! Lindas rakstura tēla pamatnostādne arī bija, ka viņa neprot sarunāt, bet gan citādākā veidā panākt savu. Līdz ar to tas nav pašmērķīgi filmā izmantots kadrs tikai plikumiem, bet gan daļa no manis atveidotās varones. Man kā Ievai būtu daudz iemeslu pret šādu rīcību, bet tā ir Linda. Viņa bija diezgan liels izaicinājums kā loma ar visām izdarībām, acu skatieniem, ātrām rakstura maiņām, trakumu. Es esmu trīsreiz mierīgāka dzīvē! Man vajadzēja sevi pilnīgi pārprogrammēt,» atklāja Florence, kura šovasar darbadienu vakaros TV ekrānos redzama seriālā «Viņas melo labāk».

Lai gan filma ir par blēžiem, pati aktrise nav naska uz viltībām: «Šad tad mēdzu blēdīties, kurš tad to nedara, ir interesanti, bet tādas blēdības ar sliktu iznākumu nav bijušas.»

Blēžu lomās ir iespēja redzēt arī Intaru Rešetinu, Rēziju Kalniņu, Ralfu Eilandu, Leonardu Ķesteri, Ivo Martinsonu, Sandi Pēci, Cepumiņu un citus.