Latvijas «jūtūberu» pionieris: Ar blogošanu nevar baigi daudz nopelnīt un pabarot ģimeni

Viens no pirmajiem pašmāju «jūtūberiem» Jānis Ābele izpelnījies visai skandalozu slavu – gan pērn publiski paziņojot, ka pamet šo valsti, nosaucot to par «miskasti», gan savus fanus šokējot ar to, ka popularitātes dēļ vairs nebūšot redzams arī «YouTube», jo videoblogošanai gatavs mest mieru. Pirms vairāk nekā astoņiem gadiem Jānis bija viens no pirmajiem, kurš aizsāka blogošanu latviešu valodā, savam kanālam «Cilvēks ar kameru» pulcējot vairāk nekā 35 tūkstošus sekotāju. Nu viņš kanāla STV Pirmā! šovā «Mamm, brauc mājās!» ne tikai dos iespēju sieviņai atpūsties un ļaus mājā ienākt pavisam svešai sievietei, bet arī visiem faniem atklās savas ikdienas dzīves aizkulises.