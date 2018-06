Liene Greifāne nosvin eksāmenu nokārtošanu ar pīpi un kokteilīti

Vasara+ ùdenspìpe+ Aperilol spritz = 😍🎤🎶 Vèl viens eksāmens ir nolikts. Nu vairs palicis ir tikai patīkamais. Izrāde aktiermeistarībā, filma režisūrā un montāžā:)) Drīz jau brīvlaiks varēs sākties ❤❤❤ #aperolspritz #examisover #waterpipe #summer #moscow

A post shared by Liene Greifāne Лиене Грейфане (@lienegreifane) on Jun 13, 2018 at 4:52am PDT