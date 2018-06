Uldis Rudaks par pēdojo satikšanās reizi ar Mārtiņu Freimani

Viņš, iespējams, turēja visu sevī, jo nebija audzis labvēlīgā ģimenē, kur vienmēr tevi uzklausīs un palīdzēs. Viņš nebija pieradis, ka ir cilvēkiem savas problēmas jāstāsta. Kopš bērnības viņam nebija iestrādājies tāds paradums, ka ar kādu ir jāizrunājas, jāizstāsta visu, kas sāp. Tāpēc viņam atlika «Rīgas melnais balzams». Patiesībā Mārtiņš ar to sevi nogalināja. Ja tev nav pietiekami tuva kontakta ar cilvēkiem, lai izrunātos, tad to centies nomākt ar kādu anestēzijas līdzekli – tāds ir stiprais alkohols. Tas, protams, bojā veselību, un ir gadījumi, kad sabojā līdz nāvei. Viņš jau nav nekāds retais gadījums vai izņēmums, patiesībā mūzikas zvaigznes ļoti daudzas no narkotikām vai alkohola aiziet. Tas, ka esi publiska persona, ļoti nogurdina – visu laiku seko līdzi katram tavam solim. Bet Mārtiņa gadījumā es domāju, ka tiešām tas, ka it kā vari, bet pats necenties par savām problēmām stāstīt un tās risināt, viņu noveda pie tāda iznākuma.