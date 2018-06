Ir vienkārši skolotāji, bet ir SKOLOTĀJI ar lielo burtu. Izcili savā darbā, dzīvesgudri un gatavi palīdzēt un konsultēt arī tad, kad tu jau esi ārā no skolas. @aaronspeiser noteikti ir viens no tiem manā dzīvē. Holivudas aktieru treneris, kas mācījis Džerardu Batleru, Vilu Smitu, Dženiferu Lopesu un daudzus citus. (Arī mani - Sprīdīti no Latvijas un viņa vienīgo latviešu studentu 😉) Vakar bija nereāli vērtīga saruna ar Āronu pa telefonu sakarā ar manu lomu filmā "Jaunā Gada Taksometrs", kuru tūlīt atsāksim filmēt. Nevaru jau sagaidīt, īpaši pēc vērtīgajiem padomiem, ko saņēmu. Vienkārši gribēju pateikt lielu paldies un vienmēr novērtēt savus tiešām labos skolotājus! Viņu nav ļoti daudz, bet ir. Par mūsu skolotājiem! 🍷/ There are teachers, but there are THE TEACHERS. Excellent in their craft, life-smart and ready to consult and help even when you are already out of school. @aaronspeiser is definitely one of them in my life. Acting coach in Hollywood who has trained many world famous actors, like Gerard Butler, Jennifer Lopez, Will Smith and many others. And me , the humble Latvian and his only student from Latvia 😉 Last night had an exceptionally valuable telephone conversation with him regarding my role in "New Years Taxi" movie that we are continuing to shoot very soon. Can't wait to be on set again, especially after all the valuable tips and advice Aaron gave me. Just wanted to say huge thank you to Aaron and remind everyone to always appreciate our best teachers. There are not too many of them out there, but they are! To our teachers! 🍷 #aaronspeiserstudents #aaronspeiser #laurisreiniks #acting #bestcoach #actorslife #actor

