Liene Greifāne, dziedātāja: «Man Dziesmu svētku laiks ir ļoti īpašs. Pati esmu piedalījusies divos dziesmu svētkos. Vieni bija, kad gāju septītajā klasē, otri, kad mūzikas koledžā biju otrajā kursā. Pirmos atceros ļoti spilgti - liels daudzums ar cilvēkiem iet kopējā gājienā, turklāt ļoti tālu.

Tautu tērpos - karsti, mēģinājumi - gari, ēst gribas, dzert gribas, gaidi to desu ar kāpostiem, bet, kad sākas vakara koncerts, tad sajūtas - neaprakstāmas.

Izdzīvo visu kā tādu lielu sapni. Dzīvo kādas skolas sporta zālē, viss notiek vēlu vakaros, visi dzied kopdziesmas, jo nevar aiziet gulēt. Otrie dziesmusvētki bija īpaši ar to, ka bija pirmā iemīlēšanās grupā «Time after time» un jo īpaši - saksofonistā Gintā Pabērzā. Es pēc tam braukāju uz koncertiem un mēģināju tvert viņa skatu. Tas bija mans iedomu puiša ideāls tajā laikā. Saksofons un viņš,» stāsta Liene. «Es laikam to pat nebiju nekad teikusi viņam, bet tagad to atcerējos. Būtībā šobrīd dziesmu svētku laiks ir īpašs, jo biļetes nav iespējams dabūt. Arī dziesmas gan dejām, gan Dziesmu svētku noslēguma koncertā tiek atlasītas ne tās skaistàkās, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis, taču svētki ir skaisti, un to pirmo burvību nevienam neatņemt.»