Šova «Ekstrasensu cīņas» 16. sezonas fināliste Nikola Kuzņecova pēc 290 operācijām ir atbrīvojusies no traheotomijas caurules, kas septiņus gadus viņai palīdzēja elpot.
Pēdējās operācijas gaišreģei tika veiktas Vācijas klīnikā, kur Nikola atrodas arī šobrīd, taču pavisam drīz atgriezīsies mājās Krievijā. Kuzņecova ir pārcietusi jau 290 operācijas, bez kurām viņa nespētu cīnīties ar iedzimto elpceļu slimību.
Всеееех прочла, все письма, посылки, подарки и звонки в больницу получила!!!! Спасибо 🙏 Мои подписчики самые чудесные, отзывчивые, душевные и самые-самые лучшие!!!! Спасибо, что вы со мной!!!!! P.S. Неееет Г О Л О С А не будет никогда, это не последняя операция, поскольку моя болезнь «живет» в моей крови. Нет, переливание не поможет, нет, лекарства не придумали. #всехлюблю #николькузнецова #операция
Savā sociālā tīkla «Instagram» kontā viņa pavēstīja priecīgo ziņu:
«Tagad par traheotomiju atgādinās vien neliela rēta uz kakla, tāpēc beidzot es varēšu piepildīt savus sapņus: ienirt ar galvu ūdenī, peldēt, brīvi stāvēt dušā un atbrīvoties no šallēm un lakatiem.»
Kuzņecova fanus informēja, ka runās tāpat kā pirms tam – čukstus, jo balsi atjaunot vairs nebūs iespējams, taču cer, ka operācijas tiks veiktas arvien retāk. «Balss man nebūs nekad, turklāt tā nav pēdējā operācija, jo slimība dzīvo manās asinīs. Nē, asins pārliešana nepalīdz un zāles vēl nav izgudrotas. Taču tagad es varu mācīties elpot pati.»
Nikola un viņas vīrs devās uz Vāciju gandrīz pirms diviem mēnešiem, kur viņai tika veiktas divas operācijas - pirmā nebija pilnībā veiksmīga. Ārstēšana ārzemēs gaišreģes ģimenei izmaksā krietnas summas, tādēļ viņas vīrs, televīzijas šovu vadītājs Aleksands Cadoks pārdevis automašīnu, lai samaksātu par ārstēšanos Vācijas klīnikā.
Сегодня чудесный день, когда мамочка заплакала от счастья - отныне на моей шее есть только небольшой шрам, напоминающий о трахеостоме. Теперь моя мечты осуществятся - можно окунаться в воду с головой, плавать, нырять и свободно стоять под душем....! Я могу дышать, как все обычные люди, говорить, ничего не закрывая...! Больше никаких шарфов и пластырей..! Надеюсь,что операции теперь станут значительно реже и будут перерывы в месяца, а в идеале - года...! Завтра мы возвращаемся домой!Я так счастлива! Спасибо всем, кто наблюдал за моим долгим и сложным путём и мысленно протягивал руку, предлагал помощь и поддерживал! Совершенно незнакомые люди помогали не унывать и не впасть в депрессию, а когда силы заканчивались - благодаря вам и тем, кто ждёт моей помощи, я отталкивалась от самого дна и опять «всплывала». #новаяжизнь #николькузнецова #ясчастлива #всепозади
Я прочла каждый комментарий. Спасибо за такое количество неравнодушных людей! Вчера операция прошла немного не так, рассчитывали и в среду мне проведут ещё одну(((( Надеюсь, после этого меня отпустят на пару недель домой. Сейчас у меня ужасно болит ребро, откуда брали хрящ и я совсем не могу пить, захлёбываюсь... Надо потерпеть до следущей операции, пока это никак не исправить. Завтра обещали снять дренаж и я смогу немного погулять. Вот такие дела... люблю вас. #николькузнецова #операция #моиподписчикисамыелучшие #неболейте
Через пару часов мне сделают операцию. Одну из самых важных в моей жизни... решающую. Если все пройдёт хорошо, я проснусь через несколько часов без трубки и смогу уже дышать без неё... В августе было бы 7 лет, как мне сделали трахеотомию.Ночью.Экстренно. Без анестезии.Я была на 6-м месяце беременности Степашкой.Маленький кусок пластика спас тогда ему и мне жизнь.Если все пройдёт хорошо, через несколько часов после операции я проснусь и меня переведут в палату обратно и тогда обещаю сразу выйти на связь.К сожалению, операция на дыхательных путях очень непредсказуемая и опасная, но я даже не думаю об этом. И мне не страшно.Даже не знаю, почему... Возможно, потому что у меня такая колоссальная и мощная поддержка из друзей, любимых мне людей и вас в том числе. Много было вопросов про квоту - НЕТ, мне не дали ее;))) А из-за курса € операция получилась на 200.000 дороже. НО мне предстоит ещё не один приезд в Штуттгарт, ведь профессор хочет мне восстановить голос, поэтому планирую по приезду все же добить МИНЗДРАВ. Спасибо, что вы со мной. Я очень вас люблю. #моиподписчикисамыелучшие #мойпоследнийшанс #операция #287 #мненестрашно #николькузнецова #битваэкстрасенсов