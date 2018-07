Rīgas pirmās tālmācības absolvents! ✌🤚🇱🇻 Labāk vēlāk, nekā nekad! Tas būs īstais teiciens par piedzīvoto pēdējā gada laikā, kad beidzot oficiāli nolauzu vidusskolu! Man bija tieši 16 gadu, kad es kā Latvijas basketbol u16 izlases spēlētājs, devos mācīties Ventspils 1.ģimnāzijā un dzīvot basketbola internātā! Es biju cerību pilns, ka kļūšu par profesionālu basketbolistu, bet mana uzvedība neļāva man pabeigt iesākto un tieši marta sākumā tiku izmests no Ventspils 1.ģimnāzijas un sporta skolas. 🙈🙈🙈 Atgriezos mājās, iestājos Rīgas 99.viduskolā, pabeidzu mācību gadu, tad teju vai parakstīju līgumu Polijā, bet tomēr nē un atkal meklēju jaunu skolu.... iestājos 93.vsk., tas bija laiks, kad pilnībā biju koncentrējies sportam un nekādi nevarēju rast motivāciju skolas sistēmai... tiku izmest pēc pirmā pusgada! 🙈🙈🙈 Tad devos uz 8.vakarskolu kā pilnīgs loosers... kaut ko centos, kaut ko rušinājos, bet sapratu, ka mana prioritāte vēl joprojām ir sports!!! Trenējos 6h dienā, 7 dienas nedēļā, bet skolai motivāciju neatradu!!!! Un tad 20 gadu vecumā ar sirds problēmu beidzās mans neizsapņotais profesionālā sportista sapnis.... Nākamajā dienā sāku strādāt nekustamajos, tad celtniecība, tad krīze un 2009.gadā atradu savu aicinājumu @ghettogames ! Šogad aizvadām 10 sezonu, svinam Latvijas simtgadi un absolvēju vidusskolu!!! Vēl tāls ceļš ejams, bet katram iesaku atrast sevī spēkus un pabaigt vidusskolu, tuvmācībā vai tālmācībā, lai tā ir Jūsu izvēle!!! Paldies visiem, kas bija ar mani šajā dzīves ceļà! 🙏🙏🙏

